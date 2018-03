Illumia, call per startup del settore energia fino a 15 aprile

Bologna, 21 mar. - Promuovere l'innovazione e l'occupazione nel comparto energetico, individuando prodotti e servizi d'avanguardia in grado di rendere più smart, efficiente ed affidabile l'utilizzo dell'energia. E' l'obiettivo che ha convinto Illumia, operatore attivo nella vendita di energia elettrica e gas, a lanciare in collaborazione con Wylab "You dream, we believe", una call dedicata alle startup che operano nel settore dell'energia. Possono presentare la propria candidatura, fino al 15 aprile, sul sito youdreamwebelieve.it, tutte le startup con idee, prodotti e servizi innovativi relativi a: Smart Energy, Green Energy, Data Analytics e Data Management.

I progetti migliori saranno protagonisti il 3 e 4 maggio del Pitch day, che si terrà presso la nuova sede di Illumia a Bologna, al fine di offrire ai giovani imprenditori, attraverso seminari e workshop, l'opportunità di entrare a contatto con l'azienda. In palio per la startup vincitrice, selezionata da un comitato tecnico formato da Illumia e Wylab, un premio di 2.000 euro e un periodo di incubazione di tre mesi in Wylab, inclusi servizi di tutorship, consulenza strategica (business development, business model, business plan), supporto allo sviluppo del business, al fund raising e nei rapporti con le banche. Al termine di questo periodo, la start up vincitrice sarà coinvolta in un progetto pilota all'interno di Illumia e avrà la possibilità di entrare a collaborare con la stessa società.