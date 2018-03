Facebook,da Altroconsumo richiesta formale rispetto diritti utenti

Roma, 21 mar. - Una lettera a Facebook con richiesta formale su quali provvedimenti si vogliano adottare per il rispetto dei diritti degli utenti all`informazione sulla destinazione d`uso dei loro dati. Altroconsumo vuole risposte chiare dalla vicenda Facebook-Cambridge Analytica e si propone come promotore di consapevolezza e garante nel settore, in vista dell`attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati. Lo rende noto un comunicato di Altroconsumo.

I dati sono rilevanti e utili per facilitarci nelle scelte. I dati ci permettono di misurare, di conoscere, di sapere e quindi di scegliere. Sulle piattaforme digitali, attraverso i social e le app condividiamo una serie di informazioni; una parte considerevole di questi dati è prodotta da ognuno di noi: solo un uso consapevole della propria presenza in Rete potrà far avanzare in modo costruttivo l`ecosistema digitale.

Giusto un anno fa, in occasione della Giornata Mondiale del Consumatore il 15 Marzo 2018, Altroconsumo ha lanciato il Manifesto I miei dati contano! #mydataismine aderendo con le organizzazioni indipendenti di consumatori europee alla campagna di Consumers International BetterDigitalWorld.

Le persone hanno diritto di beneficiare dell`innovazione tecnologica con la giusta tutela e sicurezza, potendone conoscere le potenzialità e partecipando alla costruzione di valore. Un settore in costante crescita e per il quale è importante che l`offerta sul mercato avvenga nella maniera più corretta possibile per il consumatore, senza posizioni di squilibrio contrattuale a suo svantaggio.

"I consumatori non rappresentano più il soggetto debole del mercato. Sono uno dei maggiori driver di innovazione e contribuiscono in modo consistente allo sviluppo dell`ecosistema digitale" commenta nella nota Ivo Tarantino, responsabile relazioni esterne Altroconsumo. "? giusto che possano beneficiare di un`economia dei dati personali sostenibile e responsabile, senza mai pregiudicarne i diritti e le libertà fondamentali" conclude Tarantino.

Di nuovo, a un anno di distanza, Altroconsumo chiama alle responsabilità di ciascuno: Governi, grandi aziende e società civile devono cooperare insieme per rafforzare la sicurezza dei consumatori on line in modo efficace e per favorire un approccio responsabile al mondo digitale. In questo processo l`Organizzazione vuole giocare il ruolo di garante dei cittadini.