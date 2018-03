Stati Uniti e Europa d'accordo per confronto sui dazi

New York, 21 mar. - Stati Uniti e Unione Europea si confronteranno sul tema dei dazi imposti dal governo americano. Il segretario Usa al commercio, Wilbur Ross, e la commissaria europea per il Commercio, Cecilia Malmstroem, hanno pubblicato un comunicato congiunto in cui dicono che stanno cercando "risultati reciprocamente accettabili" sulle tariffe per acciaio e alluminio annunciate dal Presidente Donald Trump nelle scorse settimane.

I due si sono detti d'accordo "nell'avviare immediatamente un processo di discussione con il presidente e l'amministrazione Trump su questioni commerciali di interesse comune, tra cui [le tariffe su] acciaio e alluminio, al fine di individuare risultati accettabili per entrambe le parti, il più rapidamente possibile". Dopo che il presidente americano ha annunciato le nuove misure protezionistiche (25% sull'acciaio, 10% sull'alluminio) l'Ue ha minacciato un contrattacco, con l'introduzione di dazi, rischiando così di scatenare una guerra commerciale tra i due alleati.