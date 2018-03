Siria, in corso colloqui per uscita ribelli da zona di Ghouta est -2

Roma, 21 mar. - "Ci sono discussioni in corso tra il Centro russo per la Riconciliazione e combattenti di Ahrar al-Sham in Harasta, ma non è ancora stato trovato un accordo definitivo", ha detto il ministro. Da parte sua, sempre oggi, il ministero della Difesa russo ha annunciato l'apertura di un "corridoio umanitario" per Harasta che ha permesso la liberazione di 15 ribelli e 300 civili nelle ultime 24 ore.

Ahrar al-Sham finora non ha reagito, ma un membro consiglio locale di Harasta ha confermato colloqui. Il Centro russo per la Riconciliazione, che ha la sua sede nella base russa di Hmeimim in Siria occidentale, supervisiona i negoziati e l'attuazione del cessate il fuoco in Siria.