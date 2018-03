Siria, in corso colloqui per uscita ribelli da zona di Ghouta est

Roma, 21 mar. - Colloqui sono in corso per l'evacuazione dei ribelli islamisti e civili in una località nella Ghouta est, enclave ribelle alle porte di Damasco, bersaglio da circa un mese di un'offensiva terrestre lanciata dalle truppe del regime siriano. Lo hanno detto alla France Presse funzionari governativi e fonti dell'opposizione.

Dal 18 febbraio, il regime, sostenuta dalla Russia, ha riacquistato oltre l'80% della enclave cercando di riprendere il controllo totale anche con la conduzione di negoziati con i ribelli. Le truppe di Damasco sono riuscite a dividere l'enclave in tre sacche isolate, ognuna controllata da un gruppo ribelle diverso.

Il settore di Harasta, nella parte occidentale della Ghouta, è nelle mani di Ahrar al-Sham, fazione islamista legata ad Ankara. E i consiglieri militari russi, impegnati dal 2015 a fianco delle truppe governative, stanno negoziando con Ahrar al-Sham su una possibile evacuazione, come ha detto alla France Presse Il ministro siriano per Riconciliazione Ali Haidar. (Segue)