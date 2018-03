Londra, 21 mar. - Il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, ha paragonato i prossimi Mondiali di calcio in programma in Russia alle Olimpiadi che si tennero a Berlino nel 1936. "Sì, penso che il paragone con il 1936 sia giusto", ha detto Johnson rispondendo a un parlamentare secondo cui il presidente russo Vladimir Putin userà la Coppa del Mondo "come Hitler usò le Olimpiadi del 1936".