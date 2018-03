Roma, 21 mar. - Dopo sette legislature da deputato, Umberto Bossi torna senatur. Così era stato soprannominato nella X legislatura, dal 1987 al 1992, al suo esordio in Parlamento, eletto a Palazzo Madama. L`ex leader della Lega, mentre è in corso l`assemblea dei neo eletti della Lega in commissione Difesa, si è recato in sala Nassirya per effettuare la registrazione.