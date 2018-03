I big della tecnologia a giugno alla Fondazione Agnelli

Torino, 21 mar. - Ci saranno tra gli altri Matt Cohler general partner di Benchmark, Reid Hoffmann cofondatore di Linkedin, e Peter Thiel, cofondatore di Paypal, tra i big della tecnologia che si troveranno a Torino il prossimo 7 giugno alla Fondazione Agnelli per il "Sei Torino Forum". Lo ha annunciato oggi John Elkann vicepresidente della fondazione presentando a Torino la nuova School of Entrepreunership and Innovation , per aiutare gli studenti universitari a realizzare la loro idea di impresa. Tra le altre personalità previste al Forum che segna anche il primo compleanno della nuova sede della Fondazione, e che prevede tre diversi panel, Alex Karp, cofondatore di Palantir Technologies, Luciana Lixandra, partner di Accel, Xavier Niel , fondatore di Free, 42 e di Station F, Mike Volpi, general partner di Index Ventures e Riccardo Zacconi, cofondatore di King Digital Entertainment.