Usa,187.000 studenti sopravvissuti a sparatorie a scuola dal 1999

New York, 21 mar. - Oltre 187.000 studenti sono sopravvissuti alle sparatorie di massa avvenute nelle scuole statunitensi negli ultimi 20 anni. È il dato che emerge da un'analisi del Washington Post, che a loro ha dedicato un lungo articolo prima della "March for Our Lives", la protesta organizzata dagli studenti che coinvolgerà tutti gli Stati Uniti; a Washington, per l'evento più importante (attese 500.000 persone), ci saranno i ragazzi della scuola di Parkland, in Florida, dove a febbraio sono stati uccisi 15 studenti e due professori da un diciannovenne armato di un fucile semiautomatico.

A partire dalla strage di Columbine del 1999, oltre 187.000 studenti di 193 scuole hanno vissuto la scioccante esperienza di una sparatoria nei loro campus durante l'orario scolastico; un numero di ragazzi che supera anche la popolazione di cittadine come Eugene, in Oregon, o Fort Lauderdale, in Florida. Da quella di Columbine, il Washington Post ha contato in media dieci sparatorie di massa avvenute a scuola ogni anno; nel 2018, in meno di tre mesi, le sparatorie sono già state undici.