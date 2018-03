Wp: congratulazioni di Trump a Putin sconsigliate dal suo staff

New York, 21 mar. - Il presidente statunitense, Donald Trump, si è congratulato ieri con l'omologo russo, Vladimir Putin, dopo la sua vittoria schiacciante alle elezioni, nonostante i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale gli avessero detto di non farlo.

Secondo alcune fonti del Washington Post, interne all'amministrazione, i consiglieri gli avevano consegnato delle note sulla telefonata con Putin, tra cui una scritta interamente in maiuscolo: "NON FARE LE CONGRATULAZIONI". Trump, inoltre, ha scelto di non dar retta agli argomenti segnalati dai consiglieri e quindi di non condannare il recente avvelenamento di un'ex spia russa, Sergei Skripal, e di sua figlia Yulia nel Regno Unito, per cui è stato accusato il Cremlino.

La telefonata di congratulazioni di Trump a Putin è stata criticata da molti, a partire dal senatore repubblicano John McCain: "Un presidente americano non guida il mondo libero congratulandosi con i dittatori che hanno vinto elezioni finte".