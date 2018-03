Migranti, nel 2016 per accoglienza in Italia spesi... -2

Roma, 21 mar. - "Con il fenomeno - spiega la Corte di conti - dell'immigrazione dai paesi extra-Ue, nell'ultimo quadriennio il ministero dell'interno è stato impegnato a gestire quasi la metà (297.646) di tutte le richieste di asilo presentate negli ultimi 24 anni (complessivamente, dal 1990 a oggi sono state presentate 641.320 domande)".

Nel 2016, "123.600 persone hanno presentato domanda di asilo e quelle esaminate dalle apposite commissioni sono state 91.102: di esse, circa il 56%, provenienti da migranti economici, è stato respinto e il 4% ha riguardato soggetti resisi irreperibili".

"Delle domande accolte (36.660) - aggiunge la magistratura contabile - solo il 13% ha avuto come esito il riconoscimento dello status di rifugiato, mentre il 35% ha riguardato soggetti cui è stata riconosciuta una protezione sussidiaria e il 52% una protezione umanitaria. La maggior parte delle regioni (10), per il 2015, ha registrato costi che sono da ricomprendersi in un range che va dai 30 ai 35 euro pro-capite e pro-die".