Dalla frutta scartata alla bioplastica: è economia circolare

Milano, 21 mar. - Dagli scarti dei mercati ortofrutticoli alla bioplastica per realizzare le casse della frutta; con un battuta: dal carciofo alla cassetta ecologica. Al di fuori delle semplificazioni, si parla di un importante progetto di economia circolare e alta tecnologia - realizzato dal team di ricerca Smart Materials dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) in collaborazione con Società Gestione Mercato di Genova (SGM) e Ascom Confcommercio - che permetterà di convertire gli invenduti dei mercati ortofrutticoli in plastica 100% biodegradabile realizzando packaging ecosostenibile per frutta e verdura. Un prototipo di imballaggio è già stato messo a punto, un tradizionale "alveolo" che contiene il prodotto nelle cassette di frutta e verdura e ne preserva l'integrità, realizzato interamente a partire dallo scarto dei carciofi invenduti al mercato ortofrutticolo genovese. Una soluzione che permette di ridurre lo smaltimento dei rifiuti vegetali, risparmiando un onere, di recuperare materia prima dal rifiuto organico, e di ridurre l'utilizzo di plastica non biodegradabile e da fonti fossili.

Il progetto dell'IIT sarà una delle case history che verranno presentate a Genova nel corso dell'incontro "Le Rotte della sostenibilità" organizzato dal Salone della CSR e dell'innovazione sociale, il più importante evento in Italia sulla sostenibilità, giunto alla sua sesta edizione.

L'appuntamento è a Palazzo della Meridiana dove saranno presentate anche le testimonianze di Costa Edutainment con Friend of the Sea, ERG, Enel, Consorzio Agorà, HelpCode, Studio AG con Scuola Channel, Grafica KC, Digital Tree, Next, Agende Rosse.

"Siamo orgogliosi di questa tappa genovese del Salone sulla CSR e dell'innovazione sociale perché lo abbiamo dedicato all'operato delle nostre aziende in una prospettiva futura, fornendo esempio concreto e con un approccio che coinvolgerà da vicino i ragazzi delle scuole secondarie", afferma Giovan Battista Valsecchi, presidente di ETIClab.

L'incontro sarà aperto da Rossana Revello, presidente del Gruppo Tecnico RSI di Confindustria, con un focus sul Manifesto La Responsabilità sociale d'impresa per l'Industria 4.0 recentemente presentato dall'organizzazione.