Philip Morris in Grecia riconverte fabbrica di sigarette

Atene, 21 mar. - Philip Morris International Inc ha annunciato che lo stabilimento della sua affiliata greca (Papastratos) ad Aspropyrgos, ha cessato la produzione di sigarette e che da oggi produrrà esclusivamente HEETS, gli stick di tabacco da utilizzare con IQOS, il prodotto senza fumo più avanzato dell'azienda.

L'investimento di 300 milioni di euro ha compreso la costruzione di tre nuovi edifici e la sostituzione delle linee di produzione di sigarette con impianti ad alta tecnologia, in grado di produrre 10.000 stick di tabacco senza fumo al minuto. Il processo di riconversione è iniziato ad agosto 2017. Secondo i piani, la struttura potrà essere pienamente operativa entro la fine del 2018 e creerà 400 nuovi posti di lavoro.

"Questo è un giorno storico per la nostra azienda. Papastratos è la prima delle nostre fabbriche a porre fine alla produzione di sigarette e a passare completamente alla produzione delle nostre alternative senza fumo", ha dichiarato André Calantzopoulos, Chief Executive Officer di PMI.

"Continueremo a convertire i siti esistenti e investiremo in nuove strutture per rispondere alla domanda globale di fumatori adulti di alternative migliori alle sigarette - ha aggiunto - Ci siamo impegnati a fornire a tutte le persone che altrimenti continuerebbero a fumare prodotti potenzialmente meno dannosi. Lo slancio attorno a questo cambiamento rivoluzionario, a beneficio degli 1,1 miliardi di fumatori del mondo, della salute pubblica e della società sta crescendo, e continueremo a lavorare per arrivare a un futuro senza fumo".

Insieme allo stabilimento di Crespellano, alle porte di Bologna, Papastratos è la seconda struttura dell`azienda interamente dedicata alla produzione di prodotti senza fumo. PMI ha già annunciato inoltre l'intenzione di convertire completamente o parzialmente le fabbriche di sigarette in Corea, Romania e Russia.

Dal 2008, la multinazionle ha investito oltre 4,5 miliardi di dollari nella ricerca scientifica, sviluppo di prodotti e attività commerciali, e nella capacità di produzione relativa ad IQOS e altri prodotti senza fumo. Quasi 5 milioni di fumatori adulti sono già passati ad IQOS.