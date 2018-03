Al Senato riunione di eletti Lega, inizia senza Salvini

Roma, 21 mar. - È in corso nell'aula della commissione difesa del Senato la riunione dei senatori della Lega. L'incontro è iniziato senza il leader e neo senatore Matteo Salvini, impegnato dopo il vertice a Palazzo Grazioli in un incontro all'ambasciata americana. Il numero uno del Carroccio è atteso per le 18.

C'è Umberto Bossi, accompagnato dal figlio Renzo, ci sono Giulia Bongiorno, Roberto Calderoli e Lucia Borgonzoni, tre nomi circolati in questi giorni tra i possibili futuri presidenti del Senato. "L'ho letto sui giornali", taglia corto Borgonzoni davanti alle telecamere tenute a debita distanza dall'ingresso della Commissione dove si sta svolgendo l'assemblea.