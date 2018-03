Casa Bianca annuncerà i dazi contro la Cina giovedì -2

New York, 21 mar. - A non essere coinvolti nelle restrizioni, continua Cnbc, sono gli studenti cinesi che richiedono visti e gli investimenti diretti che la Cina fa in America. La scelta di escludere gli studenti, continua la fonte di Cnbc, è legata al fatto che Trump è preoccupato che il provvedimento potrebbe colpire le università americane, che vedrebbero scendere di molto le loro iscrizioni.

Per quanto riguarda i 60 miliardi di dollari. La legge americana prevede che non sia il presidente Usa ma l'U.S. Trade Representative, il funzionario che si occupa di commercio, a decidere l'importo facendo riferimento ai danni causati dalle pratiche scorrette delle Cina.