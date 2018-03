Siria: condizioni "tragiche" per gli sfollati della Ghouta -2

Damasco, 21 mar. - I combattimenti e i bombardamenti hanno spinto alla fuga decine di migliaia di civili che non hanno avuto altra scelta che raggiungere le zone governative dove sono stati allestiti dei centri di accoglienza in delle scuole, come è il caso nella località di Adra, a Nord dell'enclave.

"E' vero che la gente è scappata per i combattimenti, per la paura e per l'assenza di sicurezza ma si ritrova in luoghi dove non si può neanche lavare, non dovrebbe essere così", ha dichiarato il responsabile dell'Onu nel suo ufficio nella capitale siriana.

"I civili si ritrovano in posti che assomigliano solo da lontano a dei centri di accoglienza, sono locali governativi che non sono adeguati per accogliere i civili", ha precisato il rappresentante dell'Onu. "La soluzione è di vuotarli il più presto possibile e di lasciare la gente nella Ghouta orientale", ha aggiunto. "Mantenere la gente nelle proprie case e farle arrivare gli aiuti è più facile che trasferirla in dei centri pubblici", ha sottolineato.