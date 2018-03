Siria: condizioni "tragiche" per gli sfollati della Ghouta

Damasco, 21 mar. - Il coordinatore umanitario e rappresentante dell'Onu in Siria, Ali al Zaatari, ha denunciato la "situazione tragica" nei centri aperti dal governo siriano per accogliere i civili in fuga dall'offensiva del regime contro l'enclave ribelle della Ghouta orientale.

"Se fossi un cittadino, non accetterei di restare ad Adra cinque minuti, perché la situazione è tragica", ha detto il coordinatore umanitario dell'Onu in una intervista all'Afp, parlando di uno di questi centri di accoglienza allestito dalle autorità del presidente Bashar al Assad. (Segue)