M.O., Netanyahu: impediremo a nemici di avere armi nucleari -2

Gerusalemme, 21 mar. - "Il governo israeliano, le forze armate israeliane e il Mossad hanno impedito alla Siria di sviluppare delle capacità nucleari, e ne hanno tutto il merito: la politica di Israele è stata e rimane coerente - impedire ai nemici di acquisire delle armi nucleari", ha concluso Netanyahu.

E' il primo commento di Netanyahu in merito all'ammissione dello Stato ebraico - dopo dieci anni di silenzio ufficiale - del raid aereo sul presunto reattore in costruzione, sebbene la responsabilità israeliana fosse stata ampiamente data per scontata dalla gran parte della comunità internazionale.