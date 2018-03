Migranti, nel 2016 per accoglienza in Italia spesi 1,7 miliardi

Roma, 21 mar. - Nel 2016 è stata di 1,7 miliardi la spesa dello Stato per l'accoglienza dei migranti sul territorio italiano. Lo afferma la Corte dei conti, sottolineando che "nel 2016 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, gestito dal ministero dell'interno, senza includere i costi indiretti ha registrato impegni finanziari per complessivi 1,7 miliardi".

Anche l'Unione Europea, "per la stessa annualità, ha contribuito con finanziamenti per 46,8 milioni che rappresentano soltanto il 2,7% rispetto all'onere gravato sul bilancio dello Stato. A questo deve aggiungersi che per il Paese il costo delle mancate ricollocazioni di migranti negli altri Stati europei, alla data del 15 ottobre 2017, ammonta a non meno di 762,5 milioni".