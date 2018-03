Adr, Castellucci: lavoratori protagonisti successo di Fiumicino

Roma, 21 mar. - "I riconoscimenti internazionali di Skytrax e ACI certificano in modo incontestabile il completamento in soli tre anni del turnaround dell'aeroporto Leonardo Da Vinci, considerato oggi un'eccellenza in Europa e nel mondo, e rappresentano per il nostro Gruppo motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Premiano l'impegno quotidiano, le competenze e la passione di tutti i lavoratori di Adr, che considero i veri protagonisti di questo successo, e la determinazione con cui abbiamo posto i passeggeri al centro delle nostre strategie e dei nostri investimenti. Naturalmente questi riconoscimenti ci spingeranno a fare ancora meglio, rendendo l'hub di Fiumicino sempre più efficiente e competitivo". Questo il commento ha dichiarato l'Ad di Atlantia Giovanni Castellucci, controllante di Adr, sull'importante riconoscimento internazionale attribuito allo scalo romano.

Fiumicino è risultato essere, nel 2017 e nel primo periodo del 2018, lo scalo numero uno al mondo per la capacità di innovare e potenziare costantemente servizi come l'accoglienza dei passeggeri, la cortesia e la rapidità dei controlli passaporti, il comfort, l'ordine e la pulizia dei Terminal, la visibilità e la chiarezza della segnaletica aeroportuale e dei monitor infovoli, l'organizzazione e l'efficienza generale dello scalo.