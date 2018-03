Casa Bianca annuncerà i dazi contro la Cina giovedì

New York, 21 mar. - Giovedì la Casa Bianca annuncerà i nuovi dazi contro la Cina che il presidente americano, Donald Trump, ha anticipato nei giorni scorsi. Lo scrive Cnbc sostenendo che i visti che gli Stati Uniti rilasciano ai cittadini cinesi e gli investimenti non saranno parte del primo pacchetto di restrizioni che avrà un valore di 60 miliardi di dollari. Donald Trump sarà poi di nuovo informato sull'andamento del provvedimento ad aprile e a quel punto deciderà come procedere. I dazi sono mirati a difendere i brevetti americani e a punire Pechino e le sue aziende per il furto di proprietà intellettuali.