Malan (Fi): fiducioso su accordo per presidenze Camere

Roma, 21 mar. - "E' giusto che il leader della Lega sia il candidato premier del centrodestra e che una delle due Camere, il Senato, vada a Forza Italia. Sono fiducioso su un esito positivo delle trattative per la definizione delle presidenze di Montecitorio e Palazzo Madama". Lo dice Lucio Malan parlamentare di Forza Italia.

"Poi, dovremo giocare la partita più difficile, quella della formazione di un governo che lavori efficacemente per il paese. Il tentativo spetta alla nostra coalizione che ha il 37,5 per cento dei voti - ricorda Malan -. È un percorso complesso ma necessario all'Italia che ha davanti sfide importanti da affrontare per dare risposte sul fronte economico, sulla sicurezza e sulla questione migratoria".