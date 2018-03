Rai Way: in 2017 utile a 56,3 mln (+34,6%), dividendo 20,26... -2

Roma, 21 mar. - I ricavi sono stati pari a 216,2 milioni, in crescita dello 0,5% rispetto ai 215,2 milioni dell`esercizio 2016. I ricavi riconducibili a Rai, pari a 181 milioni, riflettono il contributo di 4,5 milioni derivante dai servizi evolutivi. I ricavi da clienti terzi si attestano a 35,2 milioni, in crescita dell`1,2% rispetto all`esercizio precedente.

L`Adjusted Ebitda è stato pari a 115,5 milioni, in crescita del 3,8% rispetto a 111,3 milioni dell`esercizio 2016 principalmente per effetto dei benefici dalle iniziative di efficienza operativa. Il margine sui ricavi è stato pari al 53,4% (+1,7% rispetto al 51,7% del 2016). Includendo l`impatto degli oneri non ricorrenti (1,7 milioni nel 2017 rispetto ai 6,8 milioni del 2016), l`Ebitda è pari a 113,8 milioni, in crescita dell`8,9% rispetto ai 104,5 milioni registrati nel 2016. L`utile operativo (Ebit) è pari a € 81,4 milioni, in crescita del 24,1% rispetto ai 65,6 milioni del 2016 beneficiando, oltre che del maggiore Adjusted Ebitda, del minore impatto degli oneri non ricorrenti e della riduzione degli ammortamenti.