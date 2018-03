Violi(M5S): no preguidizi su Giochi, ma Sala gestore non oculato

Milano, 21 mar. - "Il Movimento 5 Stelle non ha pregiudizi sulle Olimpiadi, come qualcuno vorrebbe far credere", ma è "contro gli sprechi" e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "non ha dato esempio di saper gestire oculatamente i soldi dei cittadini". Lo ha scritto sulla sua pagina di Facebook Dario Violi, consigliere regionale del M5S in Lombardia, in relazione all'ipotesi che Milano si candidi come sede per i giochi olimpici invernali del 2026.

"Sala non ha ancora finito di chiarire la sua posizione con la giustizia per quanto riguarda gli appalti di Expo, ma già si vuole lanciare in una nuova rischiosa avventura come le Olimpiadi invernali a Milano (nota località sciistica della Lombardia)" ha scritto l'esponente pentastellato.

"A dargli man forte il neo governatore della Regione, Fontana, quello che prima promette l'assessorato per sostenere i territori di montagna e poi progetta di portare la gente a sciare sotto il Duomo. Tornando a Sala, dobbiamo proprio ricordargli la mancanza di trasparenza, gli arresti, i commissariamenti che hanno costellato la cronaca degli ultimi anni, prima e dopo Expo? E se consideriamo l'esempio degli alberi acquistati al triplo del loro prezzo di mercato, proprio in questi giorni in discussione nelle aule di tribunale, quanto rischiamo di pagarla la neve a Milano?" si è chiesto ancora Violi.