Crosetto (FdI) denuncia: nessuna pietà per Dell'Utri, una vergogna

Roma, 21 mar. - "Altro che certezza della pena e imparzialità del giudizio, si applicano debolezza e lassismo per alcuni, crudeltà e persecuzione per altri: in questo stato pietoso versa l'applicazione della giustizia in Italia. Mario Alessi, l`assassino del piccolo Tommaso Onofri, rapito a 18 mesi di vita per ottenere un riscatto, e ucciso a colpi di badile perché piangeva, sta per ottenere il permesso di uscire dal carcere tutti i giorni per andare a lavorare. Per Marcello Dell'Utri, che non ha ucciso nessuno, invece non c'è pietà". È quanto dichiara Guido Crosetto, coordinatore nazionale di Fratelli d`Italia.

"Oggi un articolo de 'Il Dubbio' - prosegue Crosetto - ne documenta le tremende condizioni di salute, racconta che per mesi non è stato curato e che la direzione di Rebibbia ha inutilmente chiesto per 50 volte al tribunale di sorveglianza che gli fosse concessa la detenzione domiciliare. Non si tratta di un caso singolo, non è la difesa di un ex privilegiato della politica, al contrario l'applicazione senza conseguenze del metodo Dell'Utri, allo stesso modo dell'applicazione con troppa leggerezza di benefici di legge, calpestano i principi della Costituzione e violano i diritti dell'uomo".