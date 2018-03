Brunetta: dopo giorni di errori, finalmente Tripodi è deputata

Roma, 21 mar. - "Finalmente, dopo giorni di confusione causati da errori materiali in alcune trascrizioni dei voti, possiamo festeggiare ufficialmente la nostra collega Maria Tripodi, neo deputata di Forza Italia, eletta in Calabria". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia.

"Il gruppo azzurro a Montecitorio ringrazia in particolare la coordinatrice e il vice coordinatore regionale, Jole Santelli e Roberto Occhiuto, per l`attenzione e la cura con la quale hanno seguito questa vicenda, e l`avvocato Sabrina Rondinelli, che con dedizione e professionalità ha rappresentato nelle sedi preposte le ragioni di Forza Italia. Un grande lavoro di squadra, un ottimo risultato raggiunto".