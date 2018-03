Rai Way: in 2017 utile a 56,3 mln (+34,6%), dividendo 20,26 cent.

Roma, 21 mar. - Rai Way chiude il 2017 con un utile netto in crescita a 56,3m (+34,6%). I ricavi si sono attestati a 216,2 milioni in linea con l'anno 2016. E' stato proposto dal cda un dividendo di 20,26 cent/azione, corrispondente ad un valore complessivo, sostanzialmente in linea con l`utile netto 2017 e ad un dividend yield del 4,4%.

"Rai Way - ha commentato Aldo Mancino, amministratore delegato - nel 2017 ha registrato un miglioramento di tutti gli indicatori economico-finanziari, evidenziando tra l`altro un incremento di oltre un terzo dell`utile netto, il più alto finora registrato dalla quotazione, e ha confermato la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati".

"In un anno caratterizzato dall`avvio di una fase di grande dinamicità legata all`evoluzione delle reti broadcast, la società - ha aggiunto - ha operato su alcune direttrici principali: rafforzamento del posizionamento competitivo attraverso la rivisitazione della proposta commerciale e la focalizzazione sulle opportunità di consolidamento del settore e avanzamento delle iniziative di efficienza. Forte attenzione inoltre è stata dedicata al tema dell`innovazione. I risultati raggiunti e la solidità di Rai Way consentono di guardare al 2018 e alle prossime sfide con la consapevolezza di poter consolidare il ruolo da protagonista, continuando a generare valore per gli azionisti".