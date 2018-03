Siria e Turchia, il capodanno curdo macchiato dal dramma di Afrin -3

Roma, 21 mar. -

Il Nawruz è una ricorrenza sacra zoroastriana nata in ambito persiano pre-islamico. Si tratta di una festa popolare e non religiosa. Oltre a rappresentare la data di inizio del calendario legale iraniano, il Nawruz viene anche festeggiato il 21 marzo come data di inizio della primavera. I sufi la chiamano "Sultan Nevruz", in quanto credono che in questa data il profeta Muhammad avesse ricevuto da Allah l'ordine di diffondere a tutti il suo messaggio. Inoltre per i sufi è il giorno in cui "il mondo cominciò a girare per volontà divina". (Anche fonte Afp)