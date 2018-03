Siria e Turchia, il capodanno curdo macchiato dal dramma di Afrin -2

Roma, 21 mar. -

Un mare di persone è confluito una piazza fuori Diyarbakir tradizionalmente utilizzata per questa festa- e dove sono state in passato fatte dichiarazioni importanti sul processo di pace con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), oggi fuorilegge. Dichiarazioni come quelle lette a nome del leader del PKK in carcere, Abdullah Ocalan, nel 2013 e nel 2015 a sostegno della pace, e con un appello per fine della ribellione armata del PKK. Un appello che ha portato ad un cessate il fuoco che è crollato pochi mesi dopo con la ripresa della violenza.

In Siria, nel fine settimana, le forze turche hanno strappato il controllo di Afrin in Siria alle Unità di Difesa del Popolo curdo (Ypg), milizie sostenute da Washington nella guerra allo Stato Islamico (Isis), ma ritenute da Ankara un gruppo "terroristico".

"Hanno attaccato Afrin perché non potevano tollerare le vittorie dei curdi", ha detto il condirettore dell'HDP Pervin Buldan alla manifestazione di Diyarbakir. "Afrin era una città di pace, non accetteremo mai l'attacco al popolo di Afrin", ha aggiunto.(Segue)