Siria e Turchia, il capodanno curdo macchiato dal dramma di Afrin

Roma, 21 mar. - In tutto il Kurdistan, vasto territorio diviso tra Iraq, Iran, Siria e Turchia, si celebra oggi il Capodanno curdo: Nowruz , "Nuovo Giorno". Sulla festività quest'anno pesa la drammatica situazione degli abitanti di Afrin, fuggiti in massa da questa città curda nel Nord siriano dopo essere caduta nelle mani delle truppe turche affiancate da ribelli islamisti siriani fedeli ad Ankara.

Anche in Turchia, la festa di Capodanno si è svolta all'ombra una campagna di repressione politica che negli ultimi tre anni ha portato in carcere 37.551 iscritti della formazione politica dell'opposizione pro-curda, il partito dei Popoli Democratici (HDP). Una repressione che ha segnato la rottura di qualsiasi processo di pace tra Ankara e la consistente minoranza curda.

Pur in modo meno drammatico, anche nel Kurdistan iracheno le celebrazioni si svolgano in un clima di incertezza. Incertezza dovuta all'aperta ostilità delle autorità centrali di Baghdad dopo un controverso referendum per l'indipendenza dall'Iraq svolto nel settembre dello scorso anno.

Oggi, decine di migliaia di persone hanno partecipato alle celebrazioni autorizzate per il nuovo anno in tutto la Turchia, in particolare a Istanbul e nella principale città curda del Sud-est, Diyarbakir. (Segue)