Johnson: vogliamo garanzie da Mosca per nostri tifosi ai Mondiali

Londra, 21 mar. - Londra chiederà assicurazioni alle autorità russe per la sicurezza dei propri tifosi in vista dei Mondiali di calcio che si terranno quest'anno in Russia. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, in piena polemica con Mosca dopo l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal.

"Spetta ai russi garantire la sicurezza dei tifosi inglesi che andranno in Russia ed è loro dovere, secondo il contratto Fifa, prestare attenzione a tutti i tifosi", ha detto Johnson a una commissione parlamentare, sottolineando che, per il momento, Londra "non intende in alcun modo scoraggiare le persone dall'andare" ai Mondiali.