Nasce hub farmaceutico in Toscana, investimento di 80 milioni

Roma, 21 mar. - Firmato al ministero dello sviluppo economico un protocollo d'intesa per realizzare nell'area dell'interporto di Livorno "una piattaforma logistico-digitale a supporto delle industrie farmaceutiche". Si tratta "di un investimento di circa 60-80 milioni che potrà contribuire a creare fino a 200 nuovi posti di lavoro per realizzare un nuovo hub della farmaceutica in Toscana, che punterà molto sulla digitalizzazione e su strutture di supporto tecnologiche, come magazzini automatizzati e robotizzati".

Le imprese farmaceutiche coinvolte sono la Eli Lilly, la Molteni farmaceutici, la Gsk vaccines e la Kedrion. "È un importante investimento - ha detto il ministro Carlo Calenda - in un settore, quello delle scienze della vita, che vanta delle enormi potenzialità di crescita e a cui dovrebbe essere dedicata una specifica politica industriale. Il protocollo che firmiamo è tanto più significativo in quanto si riferisce a un territorio in cui esistono già numerose realtà industriali di settore".