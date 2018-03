Piazza Affari prosegue in calo. Mps di minimo in minimo

Roma, 21 mar. - Piazza Affari prosegue in calo con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,34%.

Tra i 40 big del listino milanese, i migliori spunti per Tenaris +1,54%, Stm +1,51%, Moncler +1,38%.

Dal lato dei ribassi risulta debole il comparto bancario, tra i pesi medi dello sportello segna il passo Banco Bpm -2,26%, tra i pesi massimi Unicredit -1,87%.

Monte dei Paschi di Siena ancora intrappolato nel canale ribassista. Il titolo della banca senese lascia sul terreno il 3,43%. Segnato il nuovo minimo storico a 2,77 euro con la capitalizzazione di Borsa scesa a 3,157 miliardi di euro rispetto ai 5,18 miliardi dello scorso 25 ottobre 2017, giorno del ritorno in Borsa del Monte.

Il principale azionista di Mps è il Tesoro con il 68,2% del capitale, una partecipazione costata circa 5,4 miliardi, al momento vale sul mercato 2,1 miliardi, la perdita potenziale è intorno 3,3 miliardi.

Perdite rilevanti anche per gli ex obbligazionisti subordinati retail non inclusi nel perimetro di ristoro riservato dal Tesoro ai soli portatori dell'obbligazione subordinata 2008-2018. Questi soggetti hanno infatti in carico le azioni Mps, derivanti dalla conversione obbligatoria dei bond subordinati, al prezzo di 8,65 euro, la perdita in conto capitale viaggia intorno al 67%.