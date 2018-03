Khamenei: Iran è riuscito a "neutralizzare piani Usa" in M.O.

Teheran, 21 mar. - Teheran è riuscito "a neutralizzare i piani" degli Stati Uniti in Medio Oriente: lo ha detto la guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, nel suo tradizionale discorso in occasione del Nuovo anno iraniano.

"Coloro che s'immischiano in tutti gli affari del mondo protestano e dicono 'perché l'Iran interviene negli affari dell'Iraq e della Siria?' Perché mai li riguarda? La Repubblica islamica dell'Iran è riuscita a neutralizzare i piani degli Stati Uniti nella regione", ha esclamato Khamenei in uno di questi discorsi pronunciati nella città santa di Mashhad (Nordest) e ritrasmesso dalla televisione di Stato.

In seguito Khamenei ha affermato che questi "piani" degli Usa consistono nel "creare dei gruppi oppressori e ribelli come Daesh (acronimo dell'Isis) per allontanare lo spirito dei popoli della regione dal regime usurpatore sionista e occuparli con dei conflitti interni". (Segue)