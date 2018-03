brennan Usa, ex capo Cia Brennan: "Forse i russi hanno qualcosa su Trump"

New York, 21 mar. - La Russia potrebbe avere informazioni compromettenti sul presidente statunitense, Donald Trump. Lo sostiene l'ex direttore della Cia, John Brennan, intervistato dalla Msnbc.

I russi "potrebbero avere qualcosa su di lui e questo è il motivo per cui Trump è preoccupato" ha detto Brennan, commentando le congratulazioni del presidente statunitense a Putin per la sua rielezione. Brennan era il direttore della Cia quando spuntò fuori un dossier su presunti incontri a luci rosse di Trump a Mosca. Sabato, Brennan - in carica dal 2013 al 2017 - aveva attaccato Trump su Twitter, dopo che il presidente aveva gioito per il licenziamento dell'ex numero 2 dell'Fbi, Andrew McCabe, a un giorno e mezzo dal pensionamento.

Oggi, Trump ha criticato indirettamente, citando su Twitter un professore di Harvard, la nomina di Robert Mueller a procuratore speciale che indaga sulle interferenze russe nelle elezioni statunitensi e sui possibili legami con lo staff dell'attuale presidente.