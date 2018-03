Biancofiore (Fi): bene apertura Berlusconi a 5 stelle

Roma, 21 mar. - "Berlusconi con l'apertura ai 5 stelle, qualora ce ne fosse bisogno, mostra ancora una volta al Paese la sua leadership e la sua straordinaria visione politica. Su alcuni temi fondamentali per salvare il Paese, sono certa che centro destra e movimento 5 stelle possano assolutamente e responsabilmente convergere. In Parlamento, con alcuni esponenti del movimento grillino, non a caso abbiamo collaborato proficuamente nella scorsa legislatura convergendo anche nella salvaguardia della nostra Carta Costituzionale.Una maggioranza tra noi e loro è -non solo la stessa che ha permesso la vittoria al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 ma soprattutto la indispensabile ri-saldatura tra il Nord e il Sud del Paese". Lo afferma in una nota Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia.