Libia, Salamé: per unire e guidare il Paese servono le elezioni

Roma, 21 mar. - "Per guidare, unire e prendere decisioni difficili per il bene della popolazione, il governo deve venire dalla gente. Questo significa elezioni": è quanto ha detto oggi l'inviato speciale Onu per la Libia, Ghassan Salamè, sottolineando che "per le Nazioni Unite, adoperarsi perchè si tengano entro la fine dell'anno elezioni libere, giuste e credibili è in cima alle nostre priorità". Tuttavia, ha aggiunto, "è vitale che prima che si tengano le elezioni, ci sia la certezza che siano inclusive e che il loro esito sia accettato".

Salamé ha tenuto ha sottolineare il fatto di riferire al Consiglio di Sicurezza "da Tripoli, dove ora vivo, come un crescente numero di colleghi. Per sostenere meglio la Libia, dobbiamo essere in Libia". "Sono orgoglioso di annunciare che siamo veramente tornati nel Paese - ha aggiunto, stando all'account Twitter della missione Onu in Libia - stiamo cercando di riaprire il nostro ufficio a Bengasi e, una volta che le condizioni lo permetteranno, riapriremo anche nel Sud".