Fratoianni: serve comm.inchiesta su caso Cambridge Analytica

Roma, 21 mar. - "Il caso di Cambridge Analytica è allarmante. E non solo per una questione di privacy degli utenti dei social network. La possibilità di profilare in profondità gli utenti e di intervenire durante le campagne elettorali sulla formazione delle opinioni dei cittadini, attraverso profili falsi, agenzie false, notizie false, create ad arte per indirizzare un racconto, mette in crisi il sistema stesso della democrazia". Lo scrive il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali in un post sul suo blog.

"Sostituiamo la democrazia con un meccanismo per cui comandano delle agenzie di manipolazione delle informazioni, che possono stabilire chi vince e chi perde, chi finanziare e chi no? - si domanda l`esponente di Leu - Quanto costa rivolgersi a società di questo tipo? Chi può permettersi in politica un investimento di questo tipo?", sottolinea Fratoianni. "Pare che Cambridge Analytica abbia lavorato anche per qualche partito in Italia, su cui ad oggi c'è uno strettissimo silenzio - aggiunge -. Io penso sia il caso che il Parlamento italiano si occupi del caso, con una apposita commissione d'inchiesta, per tutelare la privacy dei cittadini italiani, per scoprire la verità e per sapere quale utilizzo Facebook Italia fa delle informazioni di milioni di utenti. I cittadini italiani devono sapere - conclude Fratoianni - quale partito si è rivolto a questa società e quali fesserie sono state costruite per agevolarne la crescita elettorale".