Barbagallo: non è solo giornata ricordo ma anche dell'impegno

Roma, 21 mar. - "Oggi non deve essere solo la giornata del ricordo, ma anche dell`impegno. Come è noto, è stato approvato il nuovo codice antimafia, ora bisogna rendere operativi i nuovi strumenti e i decreti attuativi". Lo ha detto il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, alla manifestazione a Foggia per ricordare le vittime della mafia.

"In queste terre, inoltre, c`è anche il problema del caporalato e dobbiamo fare di tutto affinché questa piaga venga estirpata. Tuttavia - ha sottolineato Barbagallo - non bastano solo le leggi: per sconfiggere le mafie, ci vuole una consolidata coscienza civile. Ecco perché bisogna ripartire dalle scuole per diffondere e far prevalere la cultura della legalità e antimafiosa".