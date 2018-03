Roma, 21 mar. - L'ambasciata britannica ha accusato la Russia di "continuare a diffondere bugie e disinformazione" invece di spiegare l'avvelenamento in Inghilterra dell'ex spia.

"Non abbiamo ricevuto alcuna spiegazione credibile sul motivo per cui un agente nervino prodotto in Russia è stato utilizzato sul suolo britannico", ha riferito la sede diplomatica.

"Invece di fornire risposte, la Russia continua a diffondere bugie e disinformazione", ha insistito l'ambasciata su Twitter.

(fonte afp)