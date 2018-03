Libia, Hrw: paese non è pronto per elezioni libere e trasparenti -2

Tripoli, 21 mar. - "Le autorità devono essere in grado di garantire libertà di assemblea, associazione e parola a chiunque partepi alle elezioni", ha sottolineato Goldstein, mentre "leggi restrittive hanno minato la libertà di parola e di associazione in Libia, e gruppi armati hanno intimidito, molestato, minacciato, aggredito e hanno detenuto in modo arbitrario giornalisti, attivisti politici e difensori dei diritti umani".

"Il quadro giuridico per tenere le elezioni rimane opaco", ha rimarcato ancora l'organizzazione per i diritti umani nella nota. Prima di tenere le elezioni deve infatti essere indetto un referendum su un progetto di Costituzione e deve essere approvata una legge elettorale. Ad oggi le autorità libiche hanno solo registrato gli elettori, pari a 2,4 milioni su una popolazione di 6 milioni.