Libia, Hrw: paese non è pronto per elezioni libere e trasparenti

Tripoli, 21 mar. - La Libia non è pronta in termini politici, giudiridi e di sicurezza per tenere entro l'anno elezioni libere e trasparenti come auspicato dal piano dell'inviato speciale Onu Ghassan Salamé. E' quanto ha detto oggi Human Rights Watch (Hrw).

"Perchè le elezioni siano libere e trasparenti, devono essere tenute in un ambiente libero da coercizione, discriminazione o intimidazione verso elettori, candidati o partiti politici", ha detto Hrw in una dichiarazione. Il vicedirettore di Hrw per il Medio Oriente e il Nord Africa, Eric Goldstein, ha sottolineato che "la Libia non potrebbe essere più lontana dal rispetto della legge e dei diritti umani, per non parlare di condizioni accettabili per lo svolgimento di elezioni libere". (Segue)