Nell'era di Fb e Google, "serve agenzia per protezione digitale"

New York, 21 mar. - "Forse dovremmo iniziare a pensare a Facebook e a Google come i nuovi inquinatori" della nostra società che a differenza dei colossi petroliferi e chimici non distruggono il pianeta fisico, ma quello digitale. Lo scrive in un lungo articolo di commento Paul Ford su Bloomberg Businessweek. Per questo, continua, è necessario creare una United States Environmental Protection Agency (EPA) anche per il digitale: una agenzia che in modo indipendente controlli come sono usati i nostri dati e scriva un codice etico che i colossi tech dovranno rispettare.

L'agenzia dovrebbe avere un database con tutti i dati e le informazioni rubate, in modo che tutti i cittadini possano capire se, come e da chi sono stati truffati. Ford propone di creare la Digital Protection Agency che avrà anche altre funzioni. Ad esempio creare una classifica delle banche rispetto al numero di attacchi hacker hanno subito e a come li hanno affrontati. La DPA deve anche avere la possibilità di multare chi non segue le regole. Quello che abbiamo fatto finora è trattare i sintomi, continua Ford, senza prendere sul serio la questione. Ma questa è stata la vittoria di colossi come Facebook e Google che hanno usato la libertà di espressione e la critica verso le regole dei governi a loro favore.