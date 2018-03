Usa: Vendite case esistenti +3% a febbraio, sopra le stime

New York, 21 mar. - Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti son aumentate a febbraio, dopo il brusco calo di gennaio e un 2017 chiuso ai massimi dal 2006. Stando al dato stilato dall'associazione di settore National Association of Realtors (Nar), le vendite sono cresciute del 3% a 5,54 milioni di unità all'anno, mentre gli esperti attendevano un rialzo dello 0,4 per cento.

Rispetto al febbraio 2017, le vendite sono aumentate dell'1,1 per cento. Il prezzo medio di una casa esistente è salito su base annua del 5,9% a 241.700 dollari. Per esaurire completamente le case disponibili per la vendita servirebbero 3,4 mesi, mentre un anno prima ne sarebbero serviti 3,8.