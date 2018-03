Google e Facebook non salveranno i media, sono loro avversari -2

New York, 21 mar. - Allora negli ultimi anni i media stanno cercando di trovare un altro modo per guadagnare, puntando molto di più sugli abbonamenti. Non è un caso, scrive Recode, che sia Google che Facebook dicono di voler aiutare gli editori a vendere abbonamenti. E sia Facebook che Google sono passati dal non essere interessati a questo mercato a sempre più coinvolti.

I 300 milioni in tre anni per Google rappresentano l'1% dei ricavi dell'ultimo trimestre del 2017 e questo denaro non andrà direttamente ai quotidiani, ma solo una piccola parte sarà investito in progetti all'interno delle redazioni. Se Google e Facebook volessero sul serio aiutare i media dovrebbero iniziare a fare grossi investimenti nell'informazione senza pretendere di fare guadagni. Dovrebbero pagare i quotidiani, continua Recode, per permettergli di ripubblicare i loro contenuti. Ma questa possibilità è un scelta radicale che per ora sembra molto, molto lontana.