Google e Facebook non salveranno i media, sono loro avversari

New York, 21 mar. - Non è certo un nuovo punto di vista, ma certe volte è bene rispolverarlo, soprattutto dopo la notizia che Google investirà 300 milioni di dollari per aiutare i media e l'informazione. Google e Facebook non salveranno i media per un semplice motivo: sono loro avversari. Lo scrive Recode, sostenendo che i due colossi sono stati creati per distruggere gli editori, i giornali e in generale il modo di leggere e diffondere notizie a cui siamo ci siamo abituati per centinaia di anni.

Scrive Recode: "Gli editori creano e aggregano informazioni e le presentano ai loro utenti in cambio della loro attenzione, che poi vendono agli inserzionisti. E questo è esattamente quello che fanno Google e Facebook, ad eccezione che lo fanno molto meglio". Nei prossimi anni i colossi tech conquisteranno sempre più spazio in un mercato digitale della pubblicità che già controllano. (segue)