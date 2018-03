Siria, zona a sud Damasco espugnata da Isis: 62 governativi uccisi

Roma, 21 mar. - E' salito ad almeno 62 il bilancio dei morti tra i combattenti del regime siriano uccisi in scontri a fuoco con jihadisti dello Stato islamico (Isis) che, in un attacco lanciato a sorpresa nella notte di domenica, sono riusciti a prendere il controllo di Qadam, un distretto a Sud della capitale Damasco. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti dell'uomo, una ong che conta su una estesa rete di attivisti in tutto il Paese.

Secondo l'Ossevatorio, "il bilancio dei morti è salito dopo l'uccisione di 26 governativi, dati in precedenza per dispersi, ed il numero delle vittime è destinato a crescere per la presenza di decine di feriti, dispersi e combattenti fatti prigionieri".