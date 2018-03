Roma Capitale, al Mise presentate dieci iniziative di sviluppo -2

Roma, 21 mar. - Varato poi un intervento per la bonifica del bacino del fiume Sacco con "la costituzione di una Cabina di Regia che si occupa di monitorare gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, promuovere la realizzazione di filiere tecnologiche, attrarre nuovi investimenti, consolidare i settori presenti (chimico-farmaceutico; automotive, meccanica e meccatronica) e sviluppare investimenti in ottica Impresa 4.0 e Circular Economy".

Per quanto riguarda il credito e l'innovazione sono previsti 10 milioni di euro da Mise e regione Lazio per "supportare finanziariamente piccole e medie imprese per favorirne investimenti e crescita con una leva finanziaria di 12 volte, coordinando le risorse regionali e nazionali". Varate poi iniziative per facilitare l'accesso ai fondi per le start-up pari a 258 milioni di euro (di cui 173 di fondi nazionali e il restante da fondi regionali).

Altre due iniziative riguardano l'industria creativa con la "valorizzazione del Festival del Cinema tramite attività collaterali che coinvolgano la filiera" e il supporto a Maker Faire "per rilanciare la fiera in ottica impresa 4.0" e alla realizzazione "del primo evento B2B dedicato al settore del videogame".

Per il turismo ci sono misure di sostegno al turismo congressuale e quello ad alto valore aggiunto oltre a progetti innovativi per l'utilizzo di tecnologie e servizi 4.0.

Sul fronte della sicurezza si punta all`aumento dell`efficacia dei controlli effettuati con l`utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di proprietà pubblica e privata. In particolare sarà realizzato un censimento geolocalizzato di oltre 7200 telecamere rispetto alle circa 1300 precedentemente note alle Forze dell`Ordine.

Vengono stanziati poi 97 milioni di euro a livello nazionale per la creazione di un polo di eccellenza di rilevanza internazionale nel settore della ricerca biomedica (clinica, pre-clinica e traslazionale) e delle terapie innovative.

Previsti infine oltre 200 milioni di euro per l'efficientamento energetico delle sedi delle Amministrazioni Pubbliche Centrali.