Roma Capitale, al Mise presentate dieci iniziative di sviluppo

Roma, 21 mar. - Sportello unico per le grandi imprese, un polo d'eccellenza per la ricerca biomedica, maggiore disponibilità di credito per le Pmi, finanziamenti per le start-up e sostegno al turismo. Sono tra le dieci iniziative per Roma Capitale presentate oggi al Ministero dello Sviluppo Economico.

All'evento, che si è svolto nel Salone degli Arazzi del Ministero, hanno partecipato i ministri dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, degli interni Marco Minniti, dei Beni culturali, Dario Franceschini, della Salute Beatrice Lorenzin, della PA Marianna Madia oltre al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, e al vicesindaco di Roma Capitale Luca Bergamo.

In particolare le iniziative presentate partono dallo sportello unico per le grandi imprese che, spiega il Mise, si attiva "attraverso forme di cooperazione amministrativa per semplificare i processi amministrativi, contribuire alla risoluzione delle problematiche attinenti l`attività produttiva e le condizioni di lavoro, favorire l`accesso alle infrastrutture materiali ed immateriali, supportare gli investimenti produttivi tramite il coordinamento degli strumenti agevolativi nazionali e regionali".(Segue)