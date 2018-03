Turismo, Calabria (Fi): esultanza Raggi del tutto fuori posto

Roma, 21 mar. - "Dal sindaco Raggi arriva l'ennesima esultanza fuori posto per un risultato in cui la sua giunta c'entra ben poco: Roma continua ad essere meta di turismo nonostante l'amministrazione Raggi e non certo grazie a quello che i 5 Stelle stanno facendo alla Capitale". Lo dichiara in una nota la deputata e leader di Forza Italia Giovani, Annagrazia Calabria. "Chi ha a cuore Roma dovrebbe vergognarsi dell'immagine che offriamo ai turisti che arrivano: degrado, sporcizia, disservizi, trasporti che non funzionano, buche che ormai sono crateri. Un quadro mortificante che sta trasformando la città più bella del mondo in una jungla in cui vivere è sempre più difficile", conclude.